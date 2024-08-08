Bu da yapılır mı demeyin! Göbek deliğine zeytinyağı sürmek bakın ne işe yarıyor! Faydası sizi şoke edecek

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2023 Doğal Sağlık ve İyilik Zirvesi'nde konuşan Dr. Jennifer Adams, göbek deliğine zeytinyağı sürmenin sağlık üzerindeki etkilerine ışık tuttu. Adams, bu eski yöntemin modern bilimle nasıl harmanlandığını ve zeytinyağının anti-inflamatuar ve hidrasyon sağlayıcı özelliklerinin genel sağlık üzerinde nasıl olumlu sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Bu doğal tedavi, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme ve enerji seviyelerini artırma konusunda vaatkar görünüyor.

Göbek deliğine zeytinyağı sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Bu basit ve etkili yöntem, sağlığınızı iyileştirmek için kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem olarak öne çıkıyor. Dr. Jennifer Adams, 2023 yılında New York'ta düzenlenen Doğal Sağlık ve İyilik Zirvesi'nde bu konuda önemli bilgiler paylaştı.