Google Yaz Olimpiyatları break dans Doodle oldu! Break dans nedir, ne demek, nereye ait?

Google Yaz Olimpiyatları break dans Doodle oldu. Bu kapsamda "Break dans nedir, ne demek, nereye ait?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Google Yaz Olimpiyatları break dans Doodle oldu. Bu kapsamda "Break dans nedir, ne demek, nereye ait?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
BREAK DANS NEDİR?
Break dans, genellikle beton zeminlerde yapılan ve fiziksel yetenek ile ritim duygusunu ön plana çıkaran bir sokak dansı türüdür. 1970'lerin sonlarına doğru Amerika'nın çeşitli şehirlerinde ortaya çıkmış, 1980'lerde popülerlik kazanmıştır.
TARİHİ VE KÖKENİ
Bu dansın kökeni, New York şehrinin Bronx bölgesindeki gençler arasında şekillenmiştir. Break dans, başlangıçta bölgesel bir fenomen olmasına rağmen zamanla uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Sokak dansçıları tarafından geliştirilen break dans, çeşitli dans stillerinin unsurlarını içerisinde barındırır ve genellikle DJ'lerin çaldığı müzikler eşliğinde sergilenir.
GÜNÜMÜZDEKİ YERİ
Break dans, günümüzde hâlâ gençler arasında popüler bir aktivite olarak kalmaya devam ederken, bazı çevreler tarafından sanatsal bir ifade biçimi olarak kabul görürken, bazıları tarafından ise sadece gösteriş için yapılan bir aktivite olarak görülür.