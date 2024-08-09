Google Yaz Olimpiyatları break dans Doodle oldu! Break dans nedir, ne demek, nereye ait?

GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

Break dans, günümüzde hâlâ gençler arasında popüler bir aktivite olarak kalmaya devam ederken, bazı çevreler tarafından sanatsal bir ifade biçimi olarak kabul görürken, bazıları tarafından ise sadece gösteriş için yapılan bir aktivite olarak görülür.