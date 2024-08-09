Rusya’da akılalmaz olay: Satranç oyuncusu rakibini cıvayla zehirledi!

Rusya'da Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'deki satranç turnuvasında Amina Abakarova (40) rakibi Umayganat Usmanova (30) ile karşı karşıya geldi. Abakarova, Osmanova'nın maç öncesinde kullandığı taşa zehirli cıva sürdü. Taşa temas eden Osmanova, zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, talihsiz Osmanova'yı hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgil soruşturma başlattı. Abakarova gözaltına alındı. Federasyon yetkilileri, Abakarova'yı geçici olarak diskalifiye etti. Abakarova'nın suçluluğu kanıtlanırsa turnuvalardan ömür boyu men edileceği açıklandı. Abakarova, "Rakibim Osmanova'ya karşı kişisel düşmanlık besliyorum" dedi.