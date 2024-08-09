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Roblox erişim engeli kalkar mı, ne zaman kalkar? ROBLOX HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI 2024?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime kapatılması kararı aldı. Bu karar, platformda yer alan ve çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurların tespit edilmesi üzerine alındı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:36 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:36
Roblox erişim engeli kalkar mı, ne zaman kalkar? ROBLOX HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI 2024?

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Milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de dün alınan bir kararla yasaklandı. Karar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 2006 yılında piyasaya çıkan ve özellikle çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan Roblox, geçmişte de bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle yasaklanmıştı.

Popüler Oyun Roblox Türkiye'de de Yasaklandı! Daha Önce Hangi Ülkeler Yasaklamıştı?

Milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de dün alınan bir kararla yasaklandı. Karar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

2006 yılında piyasaya çıkan ve özellikle çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan Roblox, geçmişte de bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle yasaklanmıştı.

Çin: Batı merkezli sosyal medya uygulamalarına karşı katı bir politika izleyen Çin, Roblox'u yasaklayan ülkeler arasında yer alıyor. Çin, kendi geliştirdiği ve kontrol ettiği platformları kullanmayı teşvik ediyor.

Kuzey Kore: Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de internet erişimi son derece sınırlı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu internete ve dolayısıyla online oyunlara erişemiyor. Bu nedenle Roblox, doğrudan yasaklanmamış olsa da Kuzey Kore'de oynanamıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri: Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 yılında çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verdiği gerekçesiyle Roblox'u yasaklamıştı. Ancak platformda yapılan değişiklikler ve güvenlik önlemlerinin artırılması sonrasında 2023 yılında bu yasak kaldırıldı.

Ürdün ve Umman: Ürdün, Roblox'u "saldırgan dil ve şiddet içerikleri" nedeniyle kısa bir süreliğine yasaklamıştı.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Alınan kararda Roblox erişim engeli için "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Türkiye'de Watpadd ve Instagram'ın ardından Roblox'a da erişim engeli getirilmiş oldu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BAKAN TUNÇ: ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı:

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir"



ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a 7 Ağustos tarihinde getirilen erişim yasağının ardından oyunseverler bu engelin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

Roblox'a getirilen yasağın ne zaman kalkacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

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