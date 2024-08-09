Roblox erişim engeli kalkar mı, ne zaman kalkar? ROBLOX HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI 2024?

Kuzey Kore: Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de internet erişimi son derece sınırlı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu internete ve dolayısıyla online oyunlara erişemiyor. Bu nedenle Roblox, doğrudan yasaklanmamış olsa da Kuzey Kore'de oynanamıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri: Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 yılında çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verdiği gerekçesiyle Roblox'u yasaklamıştı. Ancak platformda yapılan değişiklikler ve güvenlik önlemlerinin artırılması sonrasında 2023 yılında bu yasak kaldırıldı.

Ürdün ve Umman: Ürdün, Roblox'u "saldırgan dil ve şiddet içerikleri" nedeniyle kısa bir süreliğine yasaklamıştı.