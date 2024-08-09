İzmir’de buzluktaki cesedin sırrı ortaya çıktı!

Korkunç olay, İzmir'deki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında yaşandı. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren ekipler, olay yerine gitti. Derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait cesetle karşılaştı. Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi Şenol A. gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınları Adli Tıp'a çağrıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden kız kardeşi, cesedin ablası Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu doğruladı. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

TAKVİM, korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Esgi ile yakaladığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.

YAKALANMASAYDI DENİZE ATACAKTI

Katil Şenol A.'nın arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklanıyordu. 3 şüpheli ifadesi alınması için adliyeye sevk edildi.