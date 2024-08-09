PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de buzluktaki cesedin sırrı ortaya çıktı!

İzmir’de Hilmiye Tuğba Esgin katledilip parçalara ayrıldı. Cesedi teknedeki buzluğa saklandı. Katil ise Esgin ile balıkçı eşini teknede yakalayan Belgin A. çıktı...

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
İzmir’de buzluktaki cesedin sırrı ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Korkunç olay, İzmir'deki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında yaşandı. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren ekipler, olay yerine gitti. Derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait cesetle karşılaştı. Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi Şenol A. gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınları Adli Tıp'a çağrıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden kız kardeşi, cesedin ablası Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu doğruladı. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

TAKVİM, korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Esgi ile yakaladığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.

YAKALANMASAYDI DENİZE ATACAKTI
Katil Şenol A.'nın arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan boğularak öldürülen genç kadının cesedi 39 derecede kokmasın diye Şenol A. tarafından 4-5 gündür teknedeki buzlukta saklanıyordu. 3 şüpheli ifadesi alınması için adliyeye sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu?
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Türk Telekom
Fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı buldu: BES emekliliğinin 10 avantajı! Kimler, nasıl yararlanacak?
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Türkiye Paris’te 5. madalyasını kazandı! Hatice Akbaş Paris’ten gümüş ile dönüyor
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
İran İsrail’i tehdit etti katilin avukatı ABD CENTCOM Komutanı Kurilla’yı Tel Aviv’e gönderdi! İşte PKK/YPG’nin en çok sevdiği isim Erik Kurilla ve kirli geçmişi
Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi
TikTok’ta yeni rezalet! Hem başörtülü hem yarı çıplak! Ozlemmm08 hesabıyla müstehcen canlı yayın | TikTok kapatılacak mı?
Muş’ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü’ne giren 5 kişi boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı...
SON DAKİKA