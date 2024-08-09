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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den birçok ile yağmur uyarısı! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre: Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, yağışların; Karabük, Kars, Ardahan, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde beklendiği bilgisini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklarda ise bir düşüş beklenmiyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:04 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:24
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den birçok ile yağmur uyarısı! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafımdan yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDEKİ HAVA UYARISI
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayınlanan hava durumu raporu Meteroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayınlanan hava durumu raporu

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yayımlanan raporda bazı illerde yağış olduğu görüldü.Yayımlanan raporda bazı illerde yağış olduğu görüldü.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteroloji raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklarda bir düşüş yaşanmayacak.Meteroloji raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklarda bir düşüş yaşanmayacak.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

9 Ağustos Cuma hava durumu raporu9 Ağustos Cuma hava durumu raporu

10 Ağustos Cumartesi hava durumu raporu10 Ağustos Cumartesi hava durumu raporu

11 Ağustos Pazar hava durumu raporu11 Ağustos Pazar hava durumu raporu

12 Ağustos Pazartesi hava durumu raporu12 Ağustos Pazartesi hava durumu raporu

13 Ağustos Salı hava durumu raporu13 Ağustos Salı hava durumu raporu

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