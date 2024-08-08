Uyuşturucu taciri Esmat Ejah Alman polisinden kaçtı ama Türk polisinden kaçamadı!

Sammy Miri lakaplı Suriye asıllı Esmat Ejah, ünlü rapçi 18 Karat ile Almanya'da müzik şirketi açtı. Düzenlediği konserlerle kısa sürede tanındı. Herkes onu ünlü bir yapımcı sanarken Alman polisi uluslararası bir kokain mafyasının lideri olduğunu saptadı.

1.7 milyon Euro'luk uyuşturucu trafiğini yönettiğini ortaya çıkardı. Ejah'ın malikanesine baskın yaptı ancak Ejah baskından saniyeler önce lüks spor otomobiliyle kaçtı. Hakkında Kırmızı Bülten çıkartıldı. Ancak Ejah "Sıkıysa yakala" diyerek Alman polisini alaya aldı. Son olarak Antalya'dan fotoğraf paylaşan Ejah, Türk polisinin radarına takıldı. Ejah, geçtiğimiz 16 Mart'ta saklandığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

TÜRKİYE'DE YARGILANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Almanya'ya iade edilmemek için Türkiye'de yargılanmak isteyen Ejah'ın talebi reddedildi. Ejah, geçtiğimiz Cuma günü güvenlik önlemleri altında Almanya'ya gönderildi. Ren-Vestfalya'da bir hapishaneye nakledildi.