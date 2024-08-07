Eğer odanızda bu varsa dahi sayılıyorsunuz! En zeki insanların evinde bulunan 5 eşya listelendi!

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Başarının sırrı evlerde gizli! Araştırmacı Jenna Goudreau tarafından yapılan ve 2021 yılında yayımlanan çalışma, zeki insanların ev ortamlarında bulunan bazı kritik eşyalara dikkat çekiyor. Araştırma, milyonlarca evde yapılan incelemeler sonucunda, zeki ve başarılı kişilerin evlerinde genellikle bulunan beş ana eşyayı sıralıyor: kitaplar, teknolojik aletler, düzenleyici malzemeler, sanatsal objeler ve spor materyalleri. Bu öğeler, zeki insanların bilgiye, düzene ve kişisel gelişime verdikleri önemi gösteriyor ve başarılarına katkıda bulunuyor.

Jenna Goudreau tarafından 2021 yılında yapılan bir çalışma, zeki ve başarılı insanların evlerinde bazı ortak özellikler olduğunu ortaya koydu. Başarılı insanların yaşam biçimleri ve alışkanlıkları, başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşte milyonlarca evde yapılan araştırmalar sonucunda, en zeki insanların evlerinde bulunan beş eşya...