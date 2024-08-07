Çelik Kubbe nedir? ASELSAN Çelik Kubbe Projesi özellikleri neler, ne işe yarar? Türkiye’de Demir Kubbe var mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Türk savunma sanayinin geldiği nokta ve gelecek hedefleri ele alındı.

Çelik Kubbe Projesi Nedir?

Toplantıda öne çıkan konuların başında ise "Çelik Kubbe Projesi" geldi. Bu proje kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması ve gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması hedefleniyor. Proje, yapay zeka desteğiyle karar vericilere hızlı ve etkili bir hava savunma sistemi sunmayı amaçlıyor.