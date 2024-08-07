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Çelik Kubbe nedir? ASELSAN Çelik Kubbe Projesi özellikleri neler, ne işe yarar? Türkiye'de Demir Kubbe var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir adım atılarak yerli Çelik Kubbe Projesi'ne onay verildi. Peki, Çelik Kubbe nedir? Çelik Kubbe özellikleri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:08 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:08
Çelik Kubbe nedir? ASELSAN Çelik Kubbe Projesi özellikleri neler, ne işe yarar? Türkiye’de Demir Kubbe var mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararlar aldı. Toplantıda öne çıkan gündem maddesi ise yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Çelik Kubbe Projesi" oldu.

Çelik Kubbe Projesi Masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Türk savunma sanayinin geldiği nokta ve gelecek hedefleri ele alındı.

Çelik Kubbe Projesi Nedir?

Toplantıda öne çıkan konuların başında ise "Çelik Kubbe Projesi" geldi. Bu proje kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması ve gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması hedefleniyor. Proje, yapay zeka desteğiyle karar vericilere hızlı ve etkili bir hava savunma sistemi sunmayı amaçlıyor.

Çelik Kubbe'nin Özellikleri

ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe, çeşitli hava savunma sistemlerini entegre bir şekilde çalıştırma yeteneğine sahiptir. Bu sistemler arasında KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi önemli savunma sistemleri bulunuyor. Çelik Kubbe, ortak hava resmi oluşturarak tüm Türkiye'nin korunmasını mümkün kılacak ve görüntülerin gerçek zamanlı olarak harekât merkezine iletilmesini sağlayacak. Yapay zeka desteği sayesinde karar vericilere daha etkili ve hızlı bir şekilde bilgi sunulacak.

Çelik Kubbe'nin İlk Adı Ne Oldu?

Çelik Kubbe Projesinin ilk adı "Gökkubbe" olarak belirlenmişti. Ancak, 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı ile projenin adı değiştirildi ve Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" olarak belirlendi.

Demir Kubbe Türkiye'de Var mı?

Türkiye'de, İsrail'in hava savunma sistemi olarak kullandığı Demir Kubbe mevcut değildir. Çelik Kubbe Projesi, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olarak yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen bir hava savunma sistemidir.

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