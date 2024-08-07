Çelik Kubbe nedir? ASELSAN Çelik Kubbe Projesi özellikleri neler, ne işe yarar? Türkiye’de Demir Kubbe var mı?

Çelik Kubbe'nin Özellikleri
ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe, çeşitli hava savunma sistemlerini entegre bir şekilde çalıştırma yeteneğine sahiptir. Bu sistemler arasında KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi önemli savunma sistemleri bulunuyor. Çelik Kubbe, ortak hava resmi oluşturarak tüm Türkiye'nin korunmasını mümkün kılacak ve görüntülerin gerçek zamanlı olarak harekât merkezine iletilmesini sağlayacak. Yapay zeka desteği sayesinde karar vericilere daha etkili ve hızlı bir şekilde bilgi sunulacak.
Çelik Kubbe'nin İlk Adı Ne Oldu?
Çelik Kubbe Projesinin ilk adı "Gökkubbe" olarak belirlenmişti. Ancak, 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı ile projenin adı değiştirildi ve Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" olarak belirlendi.
Demir Kubbe Türkiye'de Var mı?
Türkiye'de, İsrail'in hava savunma sistemi olarak kullandığı Demir Kubbe mevcut değildir. Çelik Kubbe Projesi, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olarak yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen bir hava savunma sistemidir.