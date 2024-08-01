Zeka testi: Meyvelerin içindeki 3 kuş nerede? 578 kişiden ancak 3’ü başarılı

Son günlerde internette dolaşan yeni bir optik illüzyon insanlardan meyvelerle dolu bir görselde gizlenmiş 3 kuşu bulmalarını istiyor. Bu görev, görsel algı yeteneklerinizi sınamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Meyvelerin arasına ustalıkla gizlenmiş olan kuşlar, ilk bakışta fark edilmeyebilir. Ancak dikkatlice bakıldığında, detaylar ortaya çıkacak.