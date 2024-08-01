Zeka testi: Meyvelerin içindeki 3 kuş nerede? 578 kişiden ancak 3’ü başarılı

Son günlerde internette dolaşan yeni bir optik illüzyon insanlardan meyvelerle dolu bir görselde gizlenmiş 3 kuşu bulmalarını istiyor. Bu görev, görsel algı yeteneklerinizi sınamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Meyvelerin arasına ustalıkla gizlenmiş olan kuşlar, ilk bakışta fark edilmeyebilir. Ancak dikkatlice bakıldığında, detaylar ortaya çıkacak.
KUŞLARI BULMANIN İPUÇLARI
Renk Uyumu: Kuşlar, meyvelerle benzer renklere sahip olabilir. Bu nedenle, renk tonlarına dikkat etmek işinizi kolaylaştırabilir.
Şekil ve Boyut: Kuşların belirgin hatları ve boyutları meyvelerden farklıdır. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak arama yapabilirsiniz.
Ayrıntılara Odaklanın: Meyvelerin üzerinde dikkatlice durarak, küçük ayrıntıları fark etmeye çalışın. Kuşların gözleri, gagaları veya kanatları gibi detaylar ipucu olabilir.