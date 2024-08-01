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Zeka testi: Meyvelerin içindeki 3 kuş nerede? 578 kişiden ancak 3'ü başarılı

Bu kez yepyeni bir görsel bulmaca ile karşımıza çıkıyoruz. Dudás’ın özellikle mevsim temasına uygun olarak hazırladığı bu bulmacada, birbirinden farklı kabaklar ve sonbahar yiyecekleri arasına gizlenmiş üç kuşu bulmaya çalışacaksınız. Peki, bu renkli karmaşa içinde kuşları ne kadar hızlı bulabileceğinizi merak ediyor musunuz?

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 15:15 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 15:15
Zeka testi: Meyvelerin içindeki 3 kuş nerede? 578 kişiden ancak 3’ü başarılı

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Son günlerde internette dolaşan yeni bir optik illüzyon insanlardan meyvelerle dolu bir görselde gizlenmiş 3 kuşu bulmalarını istiyor. Bu görev, görsel algı yeteneklerinizi sınamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Meyvelerin arasına ustalıkla gizlenmiş olan kuşlar, ilk bakışta fark edilmeyebilir. Ancak dikkatlice bakıldığında, detaylar ortaya çıkacak.

KUŞLARI BULMANIN İPUÇLARI

Renk Uyumu: Kuşlar, meyvelerle benzer renklere sahip olabilir. Bu nedenle, renk tonlarına dikkat etmek işinizi kolaylaştırabilir.

Şekil ve Boyut: Kuşların belirgin hatları ve boyutları meyvelerden farklıdır. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak arama yapabilirsiniz.
Ayrıntılara Odaklanın: Meyvelerin üzerinde dikkatlice durarak, küçük ayrıntıları fark etmeye çalışın. Kuşların gözleri, gagaları veya kanatları gibi detaylar ipucu olabilir.

ZİHİNSEL EGZERSİZİN FAYDALARI

Optik illüzyonlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihinsel egzersizler için de harika araçlardır.

Beyninizi bu tür görevlerle meşgul etmek, dikkat sürenizi artırabilir, problem çözme yeteneklerinizi geliştirebilir ve genel zihinsel keskinliğinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Bu optik illüzyon testi, hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak hem de görsel algınızı geliştirecek. Meyvelerin arasında gizlenen 3 kuşu bulmak, dikkat ve konsantrasyon gerektiriyor.

İşte 3 kuşun yeri!

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