Kainat güzeli Eva Cavalli Bodrum’da kabusu yaşadı: Parayı aldı, şikayetten vazgeçti

Geçen 12 Nisan'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin (84) 30 yıllık eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli (64), geçen sene Bodrum'da lüks detoks merkezine gitti.

Tedavi olarak geçen uygulamada kendisine herhangi bilgi verilmeyen ve işlem esnasında tek başına bırakılan Cavalli'ye lavman yapıldı. Ancak bilinci kapanan Cavalli'nin bağırsağının yırtıldığı ortaya çıktı. Cavalli, güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Ancak ünlü isim, tazminat alıp gizlilik sözleşmesi imzalayarak şikayetinden vazgeçti.