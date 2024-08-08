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İzmir'de teknedeki buzlukta bulunan ceset hakkında flaş gelişme! Hilmiye Tuğba Esgin bakın nasıl öldürülmüş! Karı koca katil zanlısı mı?

İzmir Karşıyaka’da balıkçı barınağındaki bir tekneden gelen kötü kokuları fark eden güvenlik güçleri, buzlukta kadın cesedi bulmuştu. Cesedin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu tespit edilirken genç kadının nasıl öldürüldüğü de ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili tekne sahibi Şenol A. ve eşi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:14 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:28
İzmir’de teknedeki buzlukta bulunan ceset hakkında flaş gelişme! Hilmiye Tuğba Esgin bakın nasıl öldürülmüş! Karı koca katil zanlısı mı?

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Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.

Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu.

Öldürülen Hilmiye Tuğba EsginÖldürülen Hilmiye Tuğba Esgin

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de ceset bulunan tekneİzmir'de ceset bulunan tekne

ÖN RAPOR AÇIKLANDI
Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öldürülen Hilmiye Tuğba EsginÖldürülen Hilmiye Tuğba Esgin

Teknenin derin dondurucusunda kadın cesedi bulundu!

Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi.

İzmir'de ceset bulunan tekneİzmir'de ceset bulunan tekne

CİNAYETİ EŞİYLE BİRLİKTE Mİ İŞLEDİ
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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