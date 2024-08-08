İzmir’de kan donduran vahşet: Kaybolan kadının cesedi balıkçı teknesindeki buzlukta bulundu

Korkunç olay, önceki akşam Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında yaşandı. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerine gidip araştırma yaptı. Derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait cesetle karşılaştı. Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi Şenol A. gözaltına alındı. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınları Adli Tıp'a çağrıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden kız kardeşi, cesedin ablası Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu doğruladı. Şenol A.'nın ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.