Burun estetiği yaptırmak istedi canından oldu! Adli Tıp’tan şok bir rapor

Fransa'da hukuk okuyan Manolya Oktay (24), burun estetiği için İstanbul'a geldi. Ancak özel hastanedeki operasyonun ardından hayatını kaybetti. Üstelik hastane, 165 bin liralık parayı almadan cenazeyi teslim etmedi. Aile, mahkemeye gitti. Adli Tıp'tan şok bir rapor geldi:

Doktor kusuru belirlenemedi! Savcılık Adli Tıp Kurumu raporunun ardından dosyada 7 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararla yıkılan aile ise savcılığın ve Adli Tıp Kurumunun hazırlamış olduğu raporun uygun olmadığını belirterek takipsizlik kararına itiraz etti.