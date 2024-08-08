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Muş'ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ü boğuldu 1 kişi kayıp! Vali'den açıklama

Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti, 1'i kayboldu. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ederken Muş Valisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:42 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 19:54
Muş’ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü’ne giren 5 kişiden 4’ü boğuldu 1 kişi kayıp! Vali’den açıklama

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Muş Valisi Avni Çakır yaptığı açıklamada, 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

MUŞ'TA PİKNİK FACİASIMUŞ'TA PİKNİK FACİASI

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.

Muş'ta piknik faciası: Baraj gölünde 4 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

ACI HABER GELDİACI HABER GELDİ

Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.

5 KİŞİDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ5 KİŞİDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Vali Çakır'ın açıklamasının ardından AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

MUŞ'TA FACİAMUŞ'TA FACİA

Ekipler tarafından cenazeleri sudan çıkarılan Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp Fatma Karakay'ın (22) bulunması için yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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