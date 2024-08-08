Muş’ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü’ne giren 5 kişiden 4’ü boğuldu 1 kişi kayıp! Vali’den açıklama

MUŞ'TA PİKNİK FACİASI

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.