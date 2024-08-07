Zor günler bekliyor! Bodrum’a su sağlayan Mumcular Barajı kurudu

Bodrum'u besleyen 19 bin 40 metreküp su tutma hacmine sahip Mumcular Barajı kuraklıktan devre dışı kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kesintiye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentimizdeki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır. Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimizde Geyik Barajı'ndan su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır."