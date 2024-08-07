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Gaziantep'te alacak verecek cinayeti! 20 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te Mesut H., 20 yaşındaki arkadaşı Celal Barak ile borç meselesi yüzünden tartıştı. Barak tarafından av tüfeğiyle vurulan Mesut H., kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:02 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:02
Gaziantep’te alacak verecek cinayeti! 20 yaşındaki arkadaşını öldürdü

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Olay, önceki gün gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Barak ile arkadaşı Mesut H. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GAZİANTEP'TE ALACAK VERECEK CİNAYETİGAZİANTEP'TE ALACAK VERECEK CİNAYETİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mesut H., yanındaki av tüfeği ile Celal Barak'a ateş etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Gaziantep’te, Mesut H. tartıştığı arkadaşı Suriye uyruklu Celal Barak’ı, av tüfeği ile vurarak öldürdüGaziantep’te, Mesut H. tartıştığı arkadaşı Suriye uyruklu Celal Barak’ı, av tüfeği ile vurarak öldürdü

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Barak'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

GAZİANTEP'TE ALACAK VERECEK CİNAYETİGAZİANTEP'TE ALACAK VERECEK CİNAYETİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Celal Barak, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

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