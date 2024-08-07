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Van Gölü'ne esmer giren sarışın çıkıyor! Serinlemek için yüzen çocuklar tek renge büründü! Sebebi ise bakın neymiş

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların saçlarının sararmasına neden oluyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Uce Özkol ise konuya açıklık getirdi. İşte Van Gölü^ne girenlerin sarışın olma sebepleri...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 20:56 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 20:56
Van Gölü’ne esmer giren sarışın çıkıyor! Serinlemek için yüzen çocuklar tek renge büründü! Sebebi ise bakın neymiş

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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların saçlarını sarıya dönüştürüyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

VAN GÖLÜ'NÜN BÜYÜK GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ: ESMER GİRDİLER SARIŞIN ÇIKTILAR

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, bu yaz farklı bir olayla gündemde. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yüzmeye giren çocukların saçları sarıya dönüyor. Bu ilginç durumun arkasındaki neden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Hatice Uce Özkol tarafından açıklandı.

VAN GÖLÜ VE SODALI SU MUCİZESİ

Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında gölde yüzen çocukların saçlarının sararmasının nedenini açıklayan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, sodalı suyun ve güneşin saçlar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti. Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir. Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle birleşince ve buranın yüksek rakımı da eklenince saçlar sararıyor" dedi.

ÇOCUKLARIN MEMNUNİYETİ

Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, göle girdiklerinde saçlarının sarardığını belirtiyorlar. 11 yaşındaki Semih Gök, "Yaz tatili başlayınca Van Gölü'ne girmeye başlıyoruz. Her gün, gölde yüzüyoruz. Bu durum, saçlarımızın sarı olmasına neden oluyor. Bu durumdan da memnunuz" dedi. Mahalle sakinlerinden Ekrem Tan da gölde yüzen tüm çocukların saç ve kaşlarının yazın sarardığını, kışın ise eski rengine döndüğünü ifade etti.

ÖNLEMLER VE UYARILAR

Prof. Dr. Özkol, kış aylarında saçların eski rengine döndüğünü, ancak önemli olanın vücudu korumak olduğunu vurguladı. "Gölde yüzen çocuklarımız mümkünse yanmasınlar. Çünkü güneşin etkisiyle her bir yanık, deri kanseri riskini de arttırır. O açıdan saçları sararsın ama vücutları yanmasın" dedi. Çocukların saçlarının sararmasını önlemek için herhangi bir önlem almaya gerek olmadığını da ekleyen Özkol, Doğu Anadolu halkı için sarı saçın kıymetli olduğunu ve çocukların bu durumu sevdiklerini belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Güneş ve sodalı suyun etkisiyle saçların sarardığını belirten Prof. Dr. Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir.Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle; bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor, özellikle yatkın olan çocuklarda. Tam esmer çocukların değil, biraz daha kumral çocukların saçları daha da sarıya, saçı kızıl olanların da daha da kırmızıya dönebilir" dedi.

'SAÇLAR SARARSIN AMA VÜCUTLAR YANMASIN'

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Kışın da etki ortadan kalkınca saçlar yine normal haline dönüyor. Burada önemli olan saçların sararması değil, vücudu korumak. Buranın rakımı çok yüksek. Gölde yüzen çocuklarımız mümkünse yanmasınlar, buna dikkat etsinler. Çünkü güneşin etkisiyle her bir yanık, deri kanseri riskini de arttırır. O açıdan saçları sararsın ama vücutları yanmasın. Önlem almaya da gerek yok. Çünkü buranın çocuklarının saçlarının sararması, çoğunun da hoşuna gidiyor. Doğu Anadolu halkı için sarı saç, kıymetlidir. O açıdan saçlarının sararmasını isteyen çocuklar, yaz boyu göle giriyor" diye konuştu.

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