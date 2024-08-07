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Malatya’da korkunç kaza! İki araç kavşakta çarpıştı: 10 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Öte yandan yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 21:54 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 21:54
Malatya’da korkunç kaza! İki araç kavşakta çarpıştı: 10 yaralı

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Korkunç kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı araç ile E.D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Söz konusu kazada E.D., E.D., E.B., O.D., A.B., G.Y., H.D., D.D., S.D. ve A.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aracın kavşakta çarpıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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