Bursa’da yat üretim fabrikasının deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

Bursa'da bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktı

YANGININ YAYILMASINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer bölümlerine sıçramadan söndürülebilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.





