Bursa’da yat üretim fabrikasının deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yer alan bir yat üretim fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Yangın, fabrikanın kimyasal malzemelerinin bulunduğu depoda başladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yer alan bir yat üretim fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Yangın, fabrikanın kimyasal malzemelerinin bulunduğu depoda başladı.
Olayın ardından fabrika çalışanları hızla tahliye edildi.
YANGININ YAYILMASINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer bölümlerine sıçramadan söndürülebilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.