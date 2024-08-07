SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa’da yat üretim fabrikasının deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrika çalışanları hemen tahliye edildi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:09 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:09
Bursa’da yat üretim fabrikasının deposunda yangın! Ekipler sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yer alan bir yat üretim fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Bursa'daki yat fabrikasında yangın!



Yangın, fabrikanın kimyasal malzemelerinin bulunduğu depoda başladı.

Bursa'da bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktıBursa'da bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktı

Olayın ardından fabrika çalışanları hızla tahliye edildi.

Bursa'da bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktıBursa'da bulunan bir yat üretim fabrikasının kimyasal deposunda yangın çıktı

YANGININ YAYILMASINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer bölümlerine sıçramadan söndürülebilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA