Beyşehir Gölü’nde nilüfer güzelliği: Tekne turları ve sıkı koruma önlemleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken nilüfer çiçekleri, 8 bin metrekarelik alanda açarak adeta doğa tutkunlarını cezbediyor. Bu eşsiz güzelliği yakından görmek isteyenler için düzenlenen tekne turları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
NİLÜFERLERİN GÜNLÜK DÖNGÜSÜ
Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda yetişen nilüfer çiçekleri, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına iniyor.
GÖL ÇEVRESİNDEKİ DAĞLAR VE PLAJLAR
Beyşehir Gölü, güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları yer almaktadır. 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip göl, balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra 3 plajıyla da dikkat çekiyor.