Beyşehir Gölü’nde nilüfer güzelliği: Tekne turları ve sıkı koruma önlemleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken nilüfer çiçekleri, 8 bin metrekarelik alanda açarak adeta doğa tutkunlarını cezbediyor. Bu eşsiz güzelliği yakından görmek isteyenler için düzenlenen tekne turları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL olarak belirlenmiş durumda.