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Beyşehir Gölü’nde nilüfer güzelliği: Tekne turları ve sıkı koruma önlemleri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 8 bin metrekarelik alanda açan nilüfer çiçekleri, yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Doğa tutkunları, düzenlenen tekne turları sayesinde bu nadir güzelliği yakından görme fırsatı buluyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:48 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:29
Beyşehir Gölü’nde nilüfer güzelliği: Tekne turları ve sıkı koruma önlemleri

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken nilüfer çiçekleri, 8 bin metrekarelik alanda açarak adeta doğa tutkunlarını cezbediyor. Bu eşsiz güzelliği yakından görmek isteyenler için düzenlenen tekne turları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

NİLÜFERLERİN GÜNLÜK DÖNGÜSÜ

Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda yetişen nilüfer çiçekleri, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına iniyor.

GÖL ÇEVRESİNDEKİ DAĞLAR VE PLAJLAR

Beyşehir Gölü, güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları yer almaktadır. 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip göl, balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra 3 plajıyla da dikkat çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi!

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