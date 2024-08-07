Adana’daki depremler neyin habercisi? Uzman isimlerden korkutan uyarı: 6 Şubat’ın etkisi hızlı olmamız gerek

Bu sabah, Adana'nın Kozan ilçesinde art arda meydana gelen 3 deprem, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini göstermektedir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri oluşan depremlerin sol yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizmasına sahip olduğuna dair veriler içerdiğini belirtmektedir" dedi.

'BİRİKEN STRES VE ENERJİ İLERLİYOR' Adana'daki depremlerin, tetiklenen fayların varlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin, Göksun'un güneyinde Adana, Çelikhan'ın kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir'in kuzeyinde Malatya, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a doğru ilerlediği belirtilebilir.

Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk azaltma planlarında (İRAP) tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir" diye konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA NACİ GÖRÜR'DEN

Adana depremi öncesinde bir açıklama da Naci Görür'den geldi. Görür, "Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4'den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi. Adana'da deprem!