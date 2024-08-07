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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremleri uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:30 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:30
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.32, 05.33 ve 05.34'te merkez üssü Kozan olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6., 4.5, 4 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Adana peş peşe sarsıldı

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

"BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK"
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Kozan'da sabah saatlerinde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımıBakan Yerlikaya'nın paylaşımı

"TOPLU KIRILMANIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Deprem Uzmanı Prof Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Büyüksaraç, "Adana, Doğu Anadolu zonunun yakınınd olan bir bölge. Depremler büyük değil. Ancak art arda sarsıntı olması burada toplu kırılmanın olduğunu gösteriyor. Bu durum Kahramanmaraş depremine benziyor. Fakat bu depremin ardından büyük bir deprem geleceği anlamına gelmez. Bu tür depremler gerilimin arttığının göstergesidir. Bu bölgelerde yapılacak yerleşimlerim deprem duyarlılığı ile yapılması gerekiyor" dedi.

Adana'da peş peşe deprem!

Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, "Önemli bir hasara neden olacak büyüklükte bir deprem değil. Bölge deprem bölgesi. 6 Şubat depreminden de etkilenen bir bölge. 6 Şubat depremlerimden sonra Kahramanmaraş'ın Kuzeydoğusunda ve Güneybatısında bir stresten söz edebiliriz. Tarihsel olarak baktığımızda bu bölgede fay hatları olduğunu biliyoruz. Bu büyüklükteki deprem bu bölge için anormal değil. Başka bir depremin öncüsü olduğunu düşünmüyorum. Doğu Anadolu Fay Hattı o bölgeden geçiyor. Bu bölgenin 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli görüldü. Bu bölgenin yakın civarda oluşabilecek depremlerden etkilenme ihtimali var. " ifadelerini kullandı.

7 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-07 05:33:12 37.66278 35.86806 7.0 MW 4.5 Kozan (Adana) Detay
2024-08-07 05:32:27 37.63694 35.8925 7.06 MW 4.6 Kozan (Adana) Detay
2024-08-07 03:15:19 38.83472 25.82 7.14 ML 2.9 Ege Denizi - [54.52 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-08-07 02:23:25 38.00639 36.48556 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-07 02:14:19 37.09306 36.39694 7.0 ML 0.9 Merkez (Osmaniye) Detay
2024-08-07 01:11:42 36.62917 36.335 7.0 ML 1.3 İskenderun (Hatay) Detay
2024-08-07 00:55:02 39.41278 26.27722 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

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