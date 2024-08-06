Ordu’da dehşet anları! Savcı ve ailesine restoranda saldırı

Ordu'da savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte Perşembe yaylasında bulunan bir lokantaya giderek yemek yemek istedi. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa bulunmadığını, '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak bir süre sonra yine lokantaya geldi. İçeride boş masa olmasına rağmen garsonların 'rezerve' demesi üzerine, sözlü tartışma çıktı. Koşarak gelen bir kişi savcıya yumruk attı. Koca'nın 9 aylık bebeği de yere düştü. Bebek hastaneye sevk edilirken, Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdüsammed Arpacı gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN