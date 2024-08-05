Devlet korumasındaki 4 genç YKS’de ilk on bine girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerden 4'ü, ilk 10 bin kişi arasında yer aldı. YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvuruda bulundu.

Adaylar arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan ve koruyucu aile yanında yaşayan 12. sınıf öğrencileri ile mezun gençler de yer aldı. Bu kapsamda, bu yıl bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan ve koruyucu aile yanında kalan 12. sınıf öğrencisi ve mezun durumdaki gençlerden 966'sı sınava girdi. Korunma ve bakım altında bulunan 4 gençten 2'si eşit ağırlıkta, 2'si sözelde ilk 10 binin içine girme başarısı elde etti. Ayrıca, 4'ü sayısal, 5'i eşit ağırlık, 20'si sözel ve 2'si de dilde 31 öğrenci ilk 100 içerisinde yer aldı.