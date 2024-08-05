Tatilciler Kandıra’ya akın etti! Akdeniz’i aratmadı

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ndeki mavi bayraklı plajlar, hafta sonu kent sakinleri ve çevre illerden gelen tatilcilerle dolup, taştı. Plajların dolması ile Akdeniz sahillerini aratmayan manzaralar ortaya çıktı. Hafta sonunu Kandıra'da değerlendirmek isteyen binlerce kişi, mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek plajlarını tercih etti. Otel, pansiyon, kamp alanları gibi yerlerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de gelmesiyle plajlar dolup taştı.

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