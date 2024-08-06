Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk: Görenler hayrete düştü! O anlar telefon kamerasına böyle yansıdı

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Yalnızca sürücünün kask taktığı, çocuk dahil kimsenin kast takmadığı görüldü. Anne çocuğu kucağında taşırken, aile hem kendi hayatlarını hem de trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.