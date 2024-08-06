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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk: Görenler hayrete düştü! O anlar telefon kamerasına böyle yansıdı

Amasya’da 1’i çocuk 3 kişilik aile canlarını hiçe saydı. Motosikletle seyir halinde yolculuk yapan aile hem kendilerinin hem de diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı. Uzun süre motosiklet üzerinde yol alan aile görenleri şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:16 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk: Görenler hayrete düştü! O anlar telefon kamerasına böyle yansıdı

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Amasya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk yapan 3 kişilik aile dikkat çekti.

Görüntüler kentte bulunan Ferhat tünelinde kayda geçti.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Yalnızca sürücünün kask taktığı, çocuk dahil kimsenin kast takmadığı görüldü. Anne çocuğu kucağında taşırken, aile hem kendi hayatlarını hem de trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

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