Baştan sona böyle üretiliyor! Kuytuda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar baksın

Bu aşama, paraları sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Her bir madeni paranın üzerinde yer alan detaylar, bu titiz işlemin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Darphane'nin özel olarak tasarlanmış makineleri dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip. Bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışarak, her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alıyor. Üretim sürecinin her aşamasında kalite ve doğruluk ön planda tutuluyor.

KALİTE KONTROLÜN ÖNEMİ Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor. Her madeni para, Darphane'nin belirlediği yüksek kalite standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için titizlikle inceleniyor. Böylece, dolaşıma giren her madeni paranın güvenilirliği ve kalitesi garanti altına alınıyor.

PAKETLEME VE AĞIRLIK TESTLERİ Madeni paralar, farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Paketleme süreci sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğruluyor. Bu sayede, dolaşıma giren paraların hem miktarı hem de kalitesi kontrol altında tutuluyor.

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paralar, Darphane'nin özenli çalışmaları sayesinde sadece birer ödeme aracı değil, aynı zamanda estetik ve sanatın birer yansıması olarak cebimizde yer alıyor. Her bir madeni para, titiz üretim süreciyle bir araya gelen sanat ve fonksiyonelliğin mükemmel bir örneği olarak hayatımızda değer buluyor.