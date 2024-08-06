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İzmit Körfezi’nde erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin İzmit Körfezi’nde kıyıya yaklaşık 20 metre açıkta bir erkek cesedi bulundu. Olay sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak mevkisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 12:11 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 12:46
İzmit Körfezi’nde erkek cesedi bulundu

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Olay yerine sevk edilen Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube ekipleri ve dalgıç polisler, hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkarmak için harekete geçti.

Kocaeli'de denizde bir erkek cesedi bulundu

Ekipler hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı Ekipler hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı

Kıyıya çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Cesedin kimliği tespit edildi Cesedin kimliği tespit edildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin 39 yaşındaki Mustafa Zeki Kayış'a ait olduğu tespit edildi.

Kayış'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildiKayış'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildi

Kayış'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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