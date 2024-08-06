İzmit Körfezi’nde erkek cesedi bulundu

Olay yerine sevk edilen Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube ekipleri ve dalgıç polisler, hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkarmak için harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube ekipleri ve dalgıç polisler, hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkarmak için harekete geçti.
Kıyıya çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin 39 yaşındaki Mustafa Zeki Kayış'a ait olduğu tespit edildi.
Kayış'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.