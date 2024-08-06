Malatya’da kan donduran olay! Gözü dönen kişi tartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattı

Kan donduran olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı.

Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.