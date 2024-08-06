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Malatya'da kan donduran olay! Gözü dönen kişi tartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattı

Malatya'nın Darende ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İki akraba aile arasında çıkan silahlı taşlı kavgada göğsü taşla darp edilen şahıs, kalbinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 22:39 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:01
Malatya’da kan donduran olay! Gözü dönen kişi tartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattı

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Kan donduran olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı.

Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.

Tartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattıTartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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