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Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Öte yandan yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:14 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:38
Erzurum’da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

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İlçede kırmızı ışıkta bir tırın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki 34 EFH 374 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kaza sonucu çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandıErzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sürücü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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