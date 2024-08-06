Kızının sevgilisini katletmişti | Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Bu akşam vurcağuz

T.A., ifadesinde, "Osman Can Gündüz ile yaklaşık 4 aydır sevgiliyiz. Ben Osman'ın evine, o da benim evime geldi. Annelerimiz durumu bilmektedir. Olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Osman, bizim evdeyken benimle zorla ilişkiye girdi. Bu durumu babam öğrendi. Bir aracın yanından geçerken babam bana, 'Arka orta kısımda oturan Osman mı?' dedi. Ben de 'Bilmiyorum' dedim. Babam da peşlerinden takibe devam etti. Aracı durdurmak için önüne kırdı. Hatırladığım kadarıyla bu araç ile birden fazla çarpıştık. Sonra bu aracın önüne babam aracını kırarak durdurdu" diye konuştu.

Hayatını kaybeden kuaför Osman Can Gündüz

"EN FAZLA DÖVERDİ"

Babasında tabanca olduğunu bilmediğini aktaran T.A., "Babam sağ ön kapıdan içeri uzanarak aracın arkasında oturan Osman'a, 'Sen kızıma nasıl kıydın, bunu yaptın' dedi. Osman da babama 'Sen nasıl karışıyorsun?' diye küfretti. Babam bağırmaya başladı. Osman da karşılık verdi. Ben kulaklarımı kapattım. Bu sırada aracın içinden bir el silah sesi geldi. Babam, diğer araçtan çıkarak bana 'Araca bin' dedi. Birlikte oradan uzaklaştık. Babam beni Doğu Terminali'ne bırakarak gitti. Nereye gittiğini söylemedi. Ben, babamda tabanca olduğunu bilmiyordum. Babam, diğer şahıslara hakaret ve tehditte bulunmadı. Osman, babama hakarette bulunmasaydı, bu olaylar olmazdı. Babam en fazla Osman'ı döverdi" dedi.

'ÇOCUĞUM KIZ ARKADAŞININ BABASI TARAFINDAN VURULDU'

Osman Can Gündüz'ün babası Ferdi Gündüz, "Çocuğum, kız arkadaşının babası tarafından vuruldu. Fakat çocuğum 17 gün hastanede yaşamla mücadele etti. Sevgilisinin babası, iki çocuğun sevgili olduklarını öğreniyor. T.A.'nın annesi ve Osman Can Gündüz'ün annesi de bu durumu biliyor. İkisinin birlikteliklerinden haberleri var. T.A.'nın annesi Şükrü A.'ya, kızınızın bir erkek arkadaşı olduğunu ifade ediyor. Şükrü A. da oğlumun peşine düşüyor. Oğlumu bulamayınca, kayınbiraderime sosyal medyadan ulaşıp tehdit ediyorlar. Sonra kayınbiraderime kimlik bilgilerini atıp, 'Sizin kimlik bilgilerinizi biliyoruz. Biz bugün akşam Osman Can'ı vuracağız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'YOLA ÇIKTIĞIMDA, OSMAN CAN'I VURMUŞLARDI'

Şükrü A.'nın tanıdığı birinin kendisini aradığını söyleyen Gündüz, "Beni arıyor ve 'Siz Osman Can'ın babası mısınız?', 'Evet ben Osman Can'ın babasıyım' diyorum. 'Osman Can'ın, kızımız T.A. ile bir arkadaşlığı var. Bununla ilgili bir fotoğrafı görmüş babası. Buna bir çözüm bulalım' diyorlar. Ben de 'Nasıl bir çözüm bekliyorsunuz, çözüm bulalım durumun ciddiyetini siz biliyorsunuz. Gerekirse nişanlandıralım, söz ya da evlilik yapalım' diyorum. Bana da kızın 15 yaşında olduğunu söylüyorlar. Sonra bana telefon numaralarını verdiler. Ben Kayseri'ye gelip bu olayı çözeceğime inanarak yola çıkmak istedim. Özel bir araçla Kayseri'ye geldim. Kayseri'ye yola çıktığımda olay olmuştu. Osman Can'ı vurmuşlardı" diye konuştu.