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Kızının sevgilisini katletmişti | Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Bu akşam vurcağuz

Kayseri'de, kız arkadaşı T.A.'nın babası tarafından tabancayla vurulan Osman Can Gündüz'den 17 gün sonra acı haber geldi. T.A'nın babası Şükrü A. olayın ardından kayıplara karışırken,T.A olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Osman Can Gündüz'ün kendisi ile zorla ilişkiye girdiğini ifade etti. T.A, babasının bu durumu öğrenmesinin ardından erkek arkadaşını vurduğunu söyledi. Gündüz'ün babasının söyledikleri ise oldukça farklıydı. Gündüz'ün babası, Şükrü A'nın oğlunun kızıyla olan ilişkisini öğrenmesinin ardından peşine düştüğünü ve kayınbiraderini arayacak "Biz bugün akşam Osman Can'ı vuracağız" dediğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:20 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:36
Kızının sevgilisini katletmişti | Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Bu akşam vurcağuz

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Korkunç olay, 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü.

T.A.'nın babası Şükrü AT.A.'nın babası Şükrü A

Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti.

TAKİP EDİP ÇARPTI
Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A., kendisini kovaladı.

Gündüz, A.U. idaresindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı.

Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü yanındaki tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla gitti.

Osman Can'ın babası Ferdi GündüzOsman Can'ın babası Ferdi Gündüz

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan ve 37 gündür aranan cinayet şüphelisi baba Şükrü A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Can'ın babası Ferdi Gündüz Osman Can'ın babası Ferdi Gündüz

"ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ"
Şükrü A.'nın terminale bırakmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan T.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

T.A., ifadesinde, "Osman Can Gündüz ile yaklaşık 4 aydır sevgiliyiz. Ben Osman'ın evine, o da benim evime geldi. Annelerimiz durumu bilmektedir. Olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Osman, bizim evdeyken benimle zorla ilişkiye girdi. Bu durumu babam öğrendi. Bir aracın yanından geçerken babam bana, 'Arka orta kısımda oturan Osman mı?' dedi. Ben de 'Bilmiyorum' dedim. Babam da peşlerinden takibe devam etti. Aracı durdurmak için önüne kırdı. Hatırladığım kadarıyla bu araç ile birden fazla çarpıştık. Sonra bu aracın önüne babam aracını kırarak durdurdu" diye konuştu.

Hayatını kaybeden kuaför Osman Can GündüzHayatını kaybeden kuaför Osman Can Gündüz

"EN FAZLA DÖVERDİ"
Babasında tabanca olduğunu bilmediğini aktaran T.A., "Babam sağ ön kapıdan içeri uzanarak aracın arkasında oturan Osman'a, 'Sen kızıma nasıl kıydın, bunu yaptın' dedi. Osman da babama 'Sen nasıl karışıyorsun?' diye küfretti. Babam bağırmaya başladı. Osman da karşılık verdi. Ben kulaklarımı kapattım. Bu sırada aracın içinden bir el silah sesi geldi. Babam, diğer araçtan çıkarak bana 'Araca bin' dedi. Birlikte oradan uzaklaştık. Babam beni Doğu Terminali'ne bırakarak gitti. Nereye gittiğini söylemedi. Ben, babamda tabanca olduğunu bilmiyordum. Babam, diğer şahıslara hakaret ve tehditte bulunmadı. Osman, babama hakarette bulunmasaydı, bu olaylar olmazdı. Babam en fazla Osman'ı döverdi" dedi.

'ÇOCUĞUM KIZ ARKADAŞININ BABASI TARAFINDAN VURULDU'
Osman Can Gündüz'ün babası Ferdi Gündüz, "Çocuğum, kız arkadaşının babası tarafından vuruldu. Fakat çocuğum 17 gün hastanede yaşamla mücadele etti. Sevgilisinin babası, iki çocuğun sevgili olduklarını öğreniyor. T.A.'nın annesi ve Osman Can Gündüz'ün annesi de bu durumu biliyor. İkisinin birlikteliklerinden haberleri var. T.A.'nın annesi Şükrü A.'ya, kızınızın bir erkek arkadaşı olduğunu ifade ediyor. Şükrü A. da oğlumun peşine düşüyor. Oğlumu bulamayınca, kayınbiraderime sosyal medyadan ulaşıp tehdit ediyorlar. Sonra kayınbiraderime kimlik bilgilerini atıp, 'Sizin kimlik bilgilerinizi biliyoruz. Biz bugün akşam Osman Can'ı vuracağız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'YOLA ÇIKTIĞIMDA, OSMAN CAN'I VURMUŞLARDI'
Şükrü A.'nın tanıdığı birinin kendisini aradığını söyleyen Gündüz, "Beni arıyor ve 'Siz Osman Can'ın babası mısınız?', 'Evet ben Osman Can'ın babasıyım' diyorum. 'Osman Can'ın, kızımız T.A. ile bir arkadaşlığı var. Bununla ilgili bir fotoğrafı görmüş babası. Buna bir çözüm bulalım' diyorlar. Ben de 'Nasıl bir çözüm bekliyorsunuz, çözüm bulalım durumun ciddiyetini siz biliyorsunuz. Gerekirse nişanlandıralım, söz ya da evlilik yapalım' diyorum. Bana da kızın 15 yaşında olduğunu söylüyorlar. Sonra bana telefon numaralarını verdiler. Ben Kayseri'ye gelip bu olayı çözeceğime inanarak yola çıkmak istedim. Özel bir araçla Kayseri'ye geldim. Kayseri'ye yola çıktığımda olay olmuştu. Osman Can'ı vurmuşlardı" diye konuştu.

Oğlunun mahalleden 2 arkadaşı ve ustasıyla kuaföre gittiklerini aktaran Gündüz, "Oğlum ve ustası, diğer arkadaşlarını kuaförün önünde bırakıp gidiyorlar. Oğlum koşarak arkadaşlarının yanına geliyor. 'Beni vuracaklar. Bir an önce aracı sürelim' diyor. O arada Talas bölgesinde kovalamaca başlıyor. Canlı kamera görüntüleri de var ama onlara hala ulaşamadık. Şükrü A. ve kızı, araçlarıyla, oğlumun bulunduğu araca birkaç yerinden vurarak sıkıştırıyorlar. Araç kaldırıma sıkıştıktan sonra oğlumun 2 arkadaşı araçtan çıkıyor. Şükrü A., kızıyla birlikte çocukların kafasına silah dayayarak, 'Osman Can sen misin?' diyor. Diğer arkadaşına da aynı sözü ifade ederek, o da 'Ben değilim' diyor. Osman Can, aracın arkasında başını siper almış şekilde oturuyor. Aracın kapı kısmından, oğlumun boğazına kurşun sıkıyor. Öldürmek için boğazından kurşun sıkıyor. 17 gün hastanede yaşam savaşı verdi. Biz karakola gidip, 'Bu kişi aranıyor mu?' diye sorduğumuzda arandığını söylediler. 'Bulunması çok yakın' dediler. Hala yakalanmış değil" ifadelerini kullandı.

'T.A.'NIN DA YAKALANMASINI İSTİYORUZ'
Cinayet şüphelisinin yakalanmasını isteyen Gündüz, "Şükrü A.'nın yakalanma kararının, oğlum öldükten sonra çıktığını öğrendim. Olay gecesi kızını, terminale yakın bir yere bırakıp gidiyor. Olayı bitirdikten sonra kaçıyor. Yetkililerden olayın üzerine düşülerek, bu kişinin yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum. Ben, ailem, iş arkadaşlarım, akrabalarım bu olayın çözülmesini bekliyoruz. Şükrü A.'nın bu olayı gerçekleştirirken yanında olan kızı T.A.'nın yakalanma kararı yok. Onun da yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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