Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan acı haber geldi! Geriye yalnızca fotoğrafları kaldı

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada yaralanan sürücüler ile G. İ., B.G, S.K., S.E., Engin Efe İşbilen ve Ayyüce Naz Polat 'ı sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayyüce Naz Polat



Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye altına alınan Engin Efe İşbilen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.