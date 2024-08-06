Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan acı haber geldi! Geriye yalnızca fotoğrafları kaldı

Feci kaza 23 Temmuz'da Söke-Kuşadası Karayolu'nda meydana geldi. B.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp karşı şeride geçti.
Ters dönen araç, Söke'den Kuşadası yönüne ilerleyen E.E. yönetimindeki otomobile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araca ait fotoğraf.
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada yaralanan sürücüler ile G. İ., B.G, S.K., S.E., Engin Efe İşbilen ve Ayyüce Naz Polat'ı sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ayyüce Naz Polat
Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye altına alınan Engin Efe İşbilen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.