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Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan acı haber geldi! Geriye yalnızca fotoğrafları kaldı

Aydın'da bulunan Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübü'nün kız futbol takımının orta saha oyuncusu Ayyüce Naz Polat, 23 Temmuz'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Polat'tan tam 14 gün sonra kahreden haber geldi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 14:35 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 14:35
Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan acı haber geldi! Geriye yalnızca fotoğrafları kaldı

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Feci kaza 23 Temmuz'da Söke-Kuşadası Karayolu'nda meydana geldi. B.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp karşı şeride geçti.

Ters dönen araç, Söke'den Kuşadası yönüne ilerleyen E.E. yönetimindeki otomobile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araca ait fotoğraf. Ters dönen araca ait fotoğraf.



Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada yaralanan sürücüler ile G. İ., B.G, S.K., S.E., Engin Efe İşbilen ve Ayyüce Naz Polat'ı sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayyüce Naz PolatAyyüce Naz Polat


Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye altına alınan Engin Efe İşbilen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan kalan fotoğraf. Genç futbolcu Ayyüce Naz Polat’tan kalan fotoğraf.


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
23 Temmuz'daki trafik kazasında yaralanan Ayyüce Naz Polat, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


14 günlük yaşam savaşını kaybeden lise öğrencisi Polat'ın Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübünün kız futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi.

Polat'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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