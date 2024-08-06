Boğaz’da nadir görülen bir olay! Uzmanlar şaşkın: Ağırlığı 600 kiloyu bulabiliyor

Atlas, Hint, Pasifik Okyanusu'nda görülen Deri sırtı deniz kaplumbağası, bu kez İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.
Genellikle tropikal ve subtropikal okyanuslarda yaşayan bu kaplumbağa türü, görenleri hayrete düşürdü.
Uzmanlar, kaplumbağanın muhtemelen besin arayışı veya göç sırasında boğaz sularına girdiğini belirtti.
Tur teknesi kaptanı Nedim Yüzseven, 9 Temmuz'da denizde büyük bir cisim fark ederek cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüyü çektikten sonra sosyal medyada paylaştı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından uzman isimlerden konuya ilişkin değerlendirmeler geldi.
Tur teknesi kaptanı Nedim Yüzseven
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, bunun Marmara Denizi veya İstanbul Boğazı'nda daha önce hiç görülmeyen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) olduğunu teyit etti.
2.5 metre boya, 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor
BOĞAZ'DA NADİR GÖRÜLEN MİSAFİR
Doç. Dr. Arda Tonay, bilim dünyasında 'Dermochelys coriacea' olarak bilinen deri sırtlı kaplumbağaların denizde yer alan yedi türden biri olduğunu, diğerlerinden farklı olarak sırtının deri ile kaplı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Tonay, "Bu tür 2.5 metre boya, 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Nedim kaptan, boğazda seyir sırasında Baltalimanı açıklarında bu türü görüyor ve kaydediyor. Kendisine sosyal medyadan ulaştık. Prof. Dr. Oğuz Türkozan hocamızla birlikte bu gözlemi değerlendirip bilimsel makale olarak yayınladık" dedi.