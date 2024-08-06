Boğaz’da nadir görülen bir olay! Uzmanlar şaşkın: Ağırlığı 600 kiloyu bulabiliyor

Bunun önemli bir kayıt olduğunu vurgulayan Tonay, "Türkiye'deki 14'üncü kaydı ama Marmara Denizi'ndeki ilk kaydı. Bu tür aslında bütün dünyada kozmopolit; ama daha çok tropik ve alt tropik bölgelerde dağılım gösteriyor. Bizdeki deri sırtlı kaplumbağaları daha çok nesli tehlike altındaki Atlantik popülasyonuna ait. Bu tür de çoğunlukla Karayipler'de yumurtluyor ve Avrupa, Akdeniz sularına beslenme amaçlı geliyor. Diğer iribaş ve yeşil kaplumbağa gibi bizim kumsallarımızda üremiyor. Deri sırtlı deniz kaplumbağaları denizlerimize beslenme amaçlı geliyor. Bu 14'üncü kayıt. İklim değişikliğinin etkisiyle deniz sularının ısınmasının sonucu türler de dağılım alanlarını, yayılış alanlarını geliştiriyor. Burada özellikle denizanaları ile beslenen bir türden bahsediyoruz. Denizanaları farklı denizlerde yoğun olarak gözükmeye başladı. Bu bireyin de iklim değişikliği, belki de beslenme amaçlı denizanalarının peşine buraya geldiğini düşünüyoruz. Ayrıca İstanbul Boğazı'nın 7-8 bin yıl önce açılmasından itibaren Karadeniz'in Akdenizleşmesi süreci devam ediyor. Sonuçta bu gözlem de bunun bir kaydı olabilir. Burada şaşırtıcı olan; İstanbul Boğazı gibi dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu bu kadar dar bir su yolunda bu gözlemin kaydedilmesi çok önemli. Deri sırtlı deniz kaplumbağasının burada olması Çanakkale Boğazı'nı da geçtiğinin göstergesi. Dolayısı ile bu gözlem Akdeniz Havzası'nda en kuzeydeki bilimsel kaydıdır" ifadelerini kullandı.