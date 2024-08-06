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BTK son dakika açıklama: Instagram geldi mi son dakika? 6 Ağustos Instagram bugün açılacak mı? Instagram engeli saat kaçta açılacak?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram'a erişim engellendi. Platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle ülke genelinde erişime kapatıldığı belirtilmişti. Peki, İnstagram ne zaman açılacak? Erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:42 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:55
BTK son dakika açıklama: Instagram geldi mi son dakika? 6 Ağustos Instagram bugün açılacak mı? Instagram engeli saat kaçta açılacak?

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Türkiye genelinde yaklaşık 58.3 milyon Instagram kullanıcısı, 2 Ağustos tarihinden bu yana platforma erişimde sorun yaşıyor. Ülke çapında yaşanan bu erişim problemi nedeniyle milyonlarca kullanıcı, Instagram hesaplarına giriş yapamıyor ve platformdaki içeriklere ulaşamıyor. Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram temsilcileriyle bugün görüşme sağlayacak. İşte son gelişmeler...

INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI?

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INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

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