Bunu yapmak ışıl ışıl saçlara kavuşmak için yeterli! Egzama, kepek, kaşıntı, dökülmeye çare olan tek madde!

Alerjik Reaksiyonlar: Aspirin alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Saç derisine uygulamadan önce küçük bir bölgede test edilmelidir. 🤧

Düzenli Kullanım: Aspirinin saç derisine düzenli olarak uygulanması, uzun vadede daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir. Ancak, kullanım sıklığı konusunda dikkatli olunmalıdır. 📅

Konsültasyon: Herhangi bir saç derisi sorunu ya da hassasiyeti olan kişiler, aspirini saça uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman bir doktora danışmalıdır. 🩺