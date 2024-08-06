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Son dakika: Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğal gazdan olduğu düşünülen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından patlamanın yaşandığı daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:31
Son dakika: Ankara Çankaya’da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi

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Ankara'da 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada Kemal Altuğ (37), hayatını kaybetti.

Ankara'da doğal gaz patlaması!

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Bürümcük Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı.

Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölüAnkara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası tedbir amacıyla sokakta bulunan doğal gaz akışı kesildi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölüAnkara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü

Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.

Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölüAnkara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği konuya ilişkin "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

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