Son dakika: Ankara Çankaya’da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi

Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü





Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliği konuya ilişkin "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.