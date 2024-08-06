Konya’da ’ikizler’ dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı

İkizlerden M.M'de kendisini korumak için üzerindeki bıçağı çıkartıp, amcasına doğru savurdu. Bacak kısmından yaralanan Mutlu, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Konya 'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde 12 farklı suç kaydı bulunan Yasin Mutlu , iddiaya göre yeğenleri M.M. ve ikizi H.M'ye taşla saldırdı.

KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İkizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİZLER TUTUKLANDI Çok kan kaybeden Yasin Mutlu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ikizler ise tutuklandı.

Yasin Mutlu

İddianamede Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede amcasını bıçaklayarak öldüren M.M'nin ifadesi de yer aldı. M.M., "Amcam uyuşturucu bağımlısıydı. Sabıkalıydı ve uzunca bir süredir cezaevinde kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı nenemin evine ona ait uyuşturucu hap bulmuştum. Babama amcama para vermemelerini, evinde uyuşturucu bulduğumu söylemiştim. Amcam onu şikayet ettiğim için bana husumet besledi. Olay günü diğer amcam nenemin evine gelmişti. Bizde kardeşimle onu görmek için nenemin evinin önündeki parka gittik. Yasin amcam orada kaldığı için kavga çıkmasın diye eve gitmedik.