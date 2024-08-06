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Konya'da 'ikizler' dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı

Konya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki M.M ve ona yardım ettiği ileri sürülen ikizi H.M. kendisine taşla saldıran 32 yaşındaki amcası Yasin Mutlu'yu öldürdü. Konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık olayın fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek ikizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. M.M., ifadesinde, "Taşla bana saldırdı. Kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:58
Konya’da ’ikizler’ dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı

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Dehşete düşüren olay geçtiğimiz Mart ayında meydana geldi.

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde 12 farklı suç kaydı bulunan Yasin Mutlu, iddiaya göre yeğenleri M.M. ve ikizi H.M'ye taşla saldırdı.

İkizlerden M.M'de kendisini korumak için üzerindeki bıçağı çıkartıp, amcasına doğru savurdu. Bacak kısmından yaralanan Mutlu, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

İKİZLER TUTUKLANDI
Çok kan kaybeden Yasin Mutlu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ikizler ise tutuklandı.

KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İkizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yasin MutluYasin Mutlu

İddianamede Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede amcasını bıçaklayarak öldüren M.M'nin ifadesi de yer aldı. M.M., "Amcam uyuşturucu bağımlısıydı. Sabıkalıydı ve uzunca bir süredir cezaevinde kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı nenemin evine ona ait uyuşturucu hap bulmuştum. Babama amcama para vermemelerini, evinde uyuşturucu bulduğumu söylemiştim. Amcam onu şikayet ettiğim için bana husumet besledi. Olay günü diğer amcam nenemin evine gelmişti. Bizde kardeşimle onu görmek için nenemin evinin önündeki parka gittik. Yasin amcam orada kaldığı için kavga çıkmasın diye eve gitmedik.

Sinan amcama haber verince amcam bulunduğumuz parka geldi. Sonra Yasin amcam evden çıktı. Bana, 'Seni kaldıracağım, vurduracağım' dedi. Kavga çıkmasın diye ikizim ile oradan uzaklaşmaya başlamışken, küfür edip eline aldığı taşla üzerime doğru koşmaya başladı. Kardeşim bize ayırmaya çalışırken onu yan tarafa doğru ittirdi. Cebimdeki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek niyetim yoktu. Kendimi savunmak istedim. Pişmanım" dedi.


BİRİ TUTUP DİĞERİ BIÇAKLAMIŞ
Savcılık değerlendirmesinde amca ve yeğenleri arasında husumet olduğu, M.M'nin olay günü nenelerinin evinin önüne bıçakla gitmesinin öldürme kastıyla hareket ettiğine delil teşkil ettiğini, olay sırasında H.M'nin amcasını tuttuğu M.M'nin de bıçakla yaraladığını belirterek fikir ve eylem birliği içinde olayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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