Meğer bu sırayla ezberleyenler... T.C. Kimlik numarasını ezbere bilen herkesi kapsıyor!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılmaz bir parça olan T.C. Kimlik Numarası, 11 rakamdan oluşur ve çoğu kişi için ezberlenmesi gereken bir detaydır. Farklı insanların bu numarayı ezberleme biçimleri, aslında zeka türlerini de ortaya koyuyor. Araştırmalar, numarayı gruplar halinde ezberleyen kişilerin analitik düşünceye sahip olduğunu, ritmik bir şekilde ezberleyenlerin ise daha çok müzikal veya ses zekasına yatkın olduğunu gösteriyor. Bu bilgiler, eğitimciler ve psikologlar tarafından bireylerin öğrenme stillerini anlamak için kullanılıyor.