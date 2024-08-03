Beyoğlu'nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 02.08.2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak;

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 03.08.2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir.