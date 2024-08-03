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Beyoğlu'nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçesinde bir eğlence yerinde meydana gelen olayla ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kadınlara şiddet gösteren iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu bildirildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 13:17 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 13:43
Beyoğlu’nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz

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Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında hesaba yüksek geldiği iddiasıyla itiraz eden 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hesap saldırısı kamerada

HESAP NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
Cihangir Mahallesi'nde 3 Haziran'da eğlenmek için bir mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında, yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Mekanın koridoruna da taşan tartışma, burada kavgaya dönüştü. İşletme ortaklarından biri ile diğer çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine başvuran üç kadın, kendilerini darbettiğini öne sürdükleri iş yeri ortaklarından V.T. ile çalışan M.M.D'den şikayetçi oldu.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışma ve kavga anı yer alıyor.

EMNİYET'TEN BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçesinde bir eğlence yerinde meydana gelen olayla ile ilgili basın açıklaması yaptı.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, "İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu bildirildi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 02.08.2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak;



Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

İki maganda yakalandı!

İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 03.08.2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir.



GEREĞİ YAPILDI-25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." dedi.

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