Antalya’ya turist akını: İlk sırada o ülke var!

Antalya'ya yılın 7 ayında gelen turist sayısı 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.
İLK SIRADA RUSLAR VAR
1 Ocak-31 Temmuz döneminde kente en fazla turist gönderen ülke 2 milyon 40 bin 316 misafirle Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 770 bin 225 turistle Almanya, 874 bin 356 turistle İngiltere izledi.
Antalya'ya turist akını
Bu ülkeleri Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.
YÜZDE 10.06 ARTTI
Kente yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.
Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
TEMMUZ AYINDA 2 MİLYON 742 BİN TURİST GELDİ
Antalya'ya temmuzda gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,71 artışla 2 milyon 742 bin 965 oldu.