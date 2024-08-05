Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar!

Manken Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

Ancak Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiğini öne süren Önbilgin ve kızı, 25 Temmuz'da Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine çarptırılmasını istedi. İstanbul 1'inci Aile Mahkemesi, Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' talebini reddetti.