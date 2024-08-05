Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi, bugün ikindi namazından sonra Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tanrıverdi, Ağustos 2016'da tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020'de istifa etti.



TANRIVERDİ KİMDİR?

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. Tanrıverdi, Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri görevlerinde bulundu.

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