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Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı

Cihangir merdivenlerini, soykırımcı İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyadı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 21:27 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 21:42
Beyoğlu’ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı

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Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.



YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, gökkuşağı renklerinin yer aldığı Cihangir merdivenlerini, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyadı.



Yeni renkleriyle beğeni toplayan merdivenlerde, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.



Öte yandan dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşımda, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığı ve asıl amaçlarının Filistin'i unutturmamak olduğu belirtildi.

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