Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.





Öte yandan dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşımda, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığı ve asıl amaçlarının Filistin'i unutturmamak olduğu belirtildi.

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