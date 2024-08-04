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Antalya’da köpek saldırısında 80 dikiş atılmıştı! Acılı baba köpek yasasına tepki gösterenlere sert çıktı: Oğlum korkudan dışarıya çıkamıyor

Antalya'da henüz 3 yaşındayken köpek saldırısına uğrayan ve vücudunda 80 dikişi olan Minik Yağız’ın babası Serhat Çetin, başıboş sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı. Çetin, "Bugün yasa çıktı diye ortalığı ayağa kaldıranlar acaba kendi çocukları bir köpek yüzünden bu hale gelse aynı tepkileri verebilirler mi ? Hayvan düşmanı değilim ama bu konuda önlem alınması lazım. İnsan hayatını hiçe sayacak kadar kör olmayınız" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 08:37 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 08:47
Antalya’da köpek saldırısında 80 dikiş atılmıştı! Acılı baba köpek yasasına tepki gösterenlere sert çıktı: Oğlum korkudan dışarıya çıkamıyor

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Antalya'da 2 Haziran 2021'de 3 yaşındayken sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Yağız Çetin'in (6) babası Serhat Çetin, sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı.

MİNİK YAĞIZ VE BABASI SERHAT ÇETİNMİNİK YAĞIZ VE BABASI SERHAT ÇETİN

"İNSAN CANINI HİÇE SAYACAK KADAR KÖR OLMAYINIZ"
Baba Serhat Çetin, "İnsan canını hiçe sayabilecek kadar kör olmamalıyız diye düşünüyorum. Mevzu sadece benim çocuğum değil; o günden bu güne kadar sayısız saldırı haberi okudum. Köpek saldırısı yüzünden ölen ve yaralanan insanlar oldu. Bugün hala biz o günün izlerini ve psikolojik rahatsızlıklarını yaşıyoruz maalesef. Oğlum Yağız, bir kediyi bile sevemeyecek durumda maalesef."

"Yanlış anlaşılmasın ben çocuğumu her zaman hayvan sevgisiyle yetiştirdim ama sorumsuz insanlar yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Hem de bu hale gelmenin cezası sadece 2 bin 400 lira ve hâlâ o köpekler o sorumsuz insanın elinde. Yasaya karşı gelen insanlardan ricam biraz empati. Kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bu hale gelse aynı tepkiyi verebilirler mi?" diye konuştu.

GECE YATAKTA SIÇRIYOR
Antalya'da 2 Haziran 2021 yılında o zaman 3.5 yaşındaki Yağız Çetin, sevmek istediği köpeğin saldırısında ölümden döndü. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak'ta meydana geldi. Mediha Nur Çetin oğlu Yağız ile akrabalarını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için sokağa çıktı.

Çetin taksi çağırmak için butonuna basarken, Yağız ise sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Ancak bu sırada köpek Yağız'a saldırıp altına aldı. Çevredekilerden yardım isteyen Çetin, bir yandan da oğlunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada başka bir köpek, Yağız'ı saldıran köpeği ısırdı. Yağız'ı bırakan köpek, diğer köpekle kavga etmeye başladı.

Kanlar içinde kalan küçük Yağız, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız'ın başı, kulağı ve koluna 50'ye yakın dikiş atıldı. Taburcu edilen Yağız Çetin'in babası Serhat Çetin, saldırgan köpeğin sahibi hakkında polise şikayetçi oldu. Aile aradan bunca yıl geçmesine rağmen oğlunun hala yatakta sıçradığını kaydetti.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Baba Serhat Çetin oğlu Yağız'ın yaşadığı köpek saldırının ardından sahibine köpeği başı boş olarak sokağa bıraktığı için Antalya 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını söyledi.

Yargılama sonunda bu kişinin 10 ay hapis cezası aldığını da belirten baba Çetin, "Bu cezanın 2 bin 400 TL para cezasına çevrildi. Benim oğlumun çektiği açıyı ben bilirim. Yüzünde, kolunda ve başındaki ısırık izi kaldı. Bir kez daha söylüyorum sokalar ve parklar çocukların rahat yürüyebileceği yerler olmalı. Köpek saldırısı korkusu ile parka gidilmez, sokağa çıkılmaz" diye konuştu.

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