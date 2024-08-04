Antalya’da köpek saldırısında 80 dikiş atılmıştı! Acılı baba köpek yasasına tepki gösterenlere sert çıktı: Oğlum korkudan dışarıya çıkamıyor

"İNSAN CANINI HİÇE SAYACAK KADAR KÖR OLMAYINIZ" Baba Serhat Çetin, "İnsan canını hiçe sayabilecek kadar kör olmamalıyız diye düşünüyorum. Mevzu sadece benim çocuğum değil; o günden bu güne kadar sayısız saldırı haberi okudum. Köpek saldırısı yüzünden ölen ve yaralanan insanlar oldu. Bugün hala biz o günün izlerini ve psikolojik rahatsızlıklarını yaşıyoruz maalesef. Oğlum Yağız, bir kediyi bile sevemeyecek durumda maalesef."

"Yanlış anlaşılmasın ben çocuğumu her zaman hayvan sevgisiyle yetiştirdim ama sorumsuz insanlar yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Hem de bu hale gelmenin cezası sadece 2 bin 400 lira ve hâlâ o köpekler o sorumsuz insanın elinde. Yasaya karşı gelen insanlardan ricam biraz empati. Kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bu hale gelse aynı tepkiyi verebilirler mi?" diye konuştu.