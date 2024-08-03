Yusuf Dikeç olimpiyatlarda damga vurdu! Japonya’da kahveye telve, çizgi filme kahraman oldu

Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, numaralı gözlüğünü taktı. Elini cebine attı. Tetiğe bastı. Ve atıcılıkta gümüş madalya kazandı. Bu rahat tavırları ile full teknoloji harikası rakiplerini de solladı.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi. "Masrafsız amca" olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.



- Herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç'e "Masrafsız amca" lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç'ten "Kedici amca" olarak söz etti.

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