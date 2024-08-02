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Sevgilisinin başını taşla ezdi! Oğlunu boğarak öldürdü! Antalya'daki korkunç cinayette yeni detaylar

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın, cinayete şahit olduğu için 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldürmüştü. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Altın'ın, küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya giderken jandarma tarafından yakalandığı belirlendi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 15:57 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 16:28
Sevgilisinin başını taşla ezdi! Oğlunu boğarak öldürdü! Antalya’daki korkunç cinayette yeni detaylar

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Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı'daki Duacı Mahallesi'ndeki ormana gitti.

Aynur ÇilliAynur Çilli

ANNESİNİN BAŞINI TAŞLA EZDİ
Burada çıkan tartışmada Altın, keserle Aynur Çilli'ye vurdu. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla defalarca vurdu. Sevgilisini başını ezerek öldüren Mehmet Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti.

Olayın meydana geldiği ev.Olayın meydana geldiği ev.

OĞLUNU ELLERİYLE BOĞDU
Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü Bulutcan'ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğup el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

ARAMA YAPMAK İÇİN EVE GİDEN JANDARMA, ÇOCUĞUN CESEDİNİ BULDU
Ormanda Aynur Çilli'nin cansız bedenini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın'ı yakaladı. Altın'ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Bulutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

Aynur Çilli ve Mehmet Altın'a ait ev.Aynur Çilli ve Mehmet Altın'a ait ev.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Evde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Mehmet Altın.Mehmet Altın.

ÇUVAL ALMAYA GİTMİŞ
Mehmet Altın'ın, Bulutcan Çilli'nin cesedini koymak için evden çıkıp çuval almaya giderken İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Altın, ifadesinde bir süre sohbet ettiklerini, alkol alıp almama ve bazı konular yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma küfürleşmeye dönünce Aynur Çilli'nin başına keser ve taşla vurup çocuğu da yanına alarak gittiğini söylediği öğrenildi.

Cani adam tutuklandı.Cani adam tutuklandı.



TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında bir anda öldürmek istediğini ve başını taşla ezerek öldürdüğünü, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğduğunu söyledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.
Şüpheli Mehmet Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altın çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'
Antalya'da 1.5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli'yi başını taşla ezen, sevgilisinin oğlu Bulutcan'ı da boğarak öldüren Mehmet Altın'nın cinayetten dolayı pişman olmadığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından çıkarıldığı adli makamlar tarafından 'Kasten öldürmek suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderilen Altın'ın soğuk kanlı tavırları ve pişman değilim demesi dikkat çekti.

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