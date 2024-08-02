Sevgilisinin başını taşla ezdi! Oğlunu boğarak öldürdü! Antalya’daki korkunç cinayette yeni detaylar

SUÇUNU İTİRAF ETTİ Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Altın , sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Evde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

ÇUVAL ALMAYA GİTMİŞ Mehmet Altın 'ın, Bulutcan Çilli 'nin cesedini koymak için evden çıkıp çuval almaya giderken İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Altın, ifadesinde bir süre sohbet ettiklerini, alkol alıp almama ve bazı konular yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma küfürleşmeye dönünce Aynur Çilli 'nin başına keser ve taşla vurup çocuğu da yanına alarak gittiğini söylediği öğrenildi.

Cani adam tutuklandı.





TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında bir anda öldürmek istediğini ve başını taşla ezerek öldürdüğünü, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğduğunu söyledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli Mehmet Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altın çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'PİŞMAN DEĞİLİM'

Antalya'da 1.5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli'yi başını taşla ezen, sevgilisinin oğlu Bulutcan'ı da boğarak öldüren Mehmet Altın'nın cinayetten dolayı pişman olmadığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından çıkarıldığı adli makamlar tarafından 'Kasten öldürmek suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderilen Altın'ın soğuk kanlı tavırları ve pişman değilim demesi dikkat çekti.