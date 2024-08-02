Manisa'da yaşanan trafik kazasında Cevdet Gaga ile eşi Fahriye Gaga hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cevdet ve Fahriye Gaga'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.