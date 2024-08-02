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Manisa'da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Manisa'da feci bir kaza yaşandı. Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Cevdet Gaga ile yanındaki eşi Fahriye Gaga hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 16:47
Manisa’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

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Manisa Salihli'de ağaca kaza yapan otomobilin sürücüsü Cevdet Gaga (67) ile yanındaki eşi Fahriye Gaga (65) hayatını kaybetti.

Manisa'da yürek yakan kaza

AĞACA ÇARPTI
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Manisa'da feci kazaManisa'da feci kaza

Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga'nın kontrolünü yitirdiği 45 VM 905 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Manisa'da yaşanan trafik kazasında Cevdet Gaga ile eşi Fahriye Gaga hayatını kaybettiManisa'da yaşanan trafik kazasında Cevdet Gaga ile eşi Fahriye Gaga hayatını kaybetti

KARI KOCA ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da yaşanan trafik kazasında Cevdet Gaga ile eşi Fahriye Gaga hayatını kaybettiManisa'da yaşanan trafik kazasında Cevdet Gaga ile eşi Fahriye Gaga hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cevdet ve Fahriye Gaga'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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