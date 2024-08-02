Manisa Salihli'de ağaca kaza yapan otomobilin sürücüsü Cevdet Gaga (67) ile yanındaki eşi Fahriye Gaga (65) hayatını kaybetti.
AĞACA ÇARPTI
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Manisa Salihli'de ağaca kaza yapan otomobilin sürücüsü Cevdet Gaga (67) ile yanındaki eşi Fahriye Gaga (65) hayatını kaybetti.
AĞACA ÇARPTI
Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga'nın kontrolünü yitirdiği 45 VM 905 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
KARI KOCA ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cevdet ve Fahriye Gaga'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.