Konya Ereğli’de kadın cinayeti: Onu kendi silahıyla vurdum! | KADES’ten yardım istemiş

Konya 'nın Ereğli ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'ü (49) tabancayla vurarak öldüren Hasan Öz (54) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hasan Öz'ün ifadesinde, "Arife resmi nikahlı eşim olur. Onu, yine kendisine ait ruhsatsız tabancayla öldürdüm. Detaylı ifademi mahkeme aşamasında vermek istiyorum" dediği öğrenildi.

Arife Öz, 'Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. Yardım talebi üzerine adrese giden polis ekipleri, Arife Öz'ün evde olmadığını şikayet için polis merkezine doğru gittiğini belirledi. Ancak 49 yaşındaki kadının polis merkezine de gitmediği öğrenilince ekipler yeniden kadının evine doğru yola çıktı.

Arife ÖZ (49)

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bu esnada Arife Öz'ün komşularının polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Arife Öz'ü tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu. Eşi Hasan Öz tarafından vurulan Arife Öz, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLININ 5 SUÇ KAYDI VAR

polisin, olay sonrasında şüpheli Hasan Öz'ün başka kişileri de öldüreceğini söylediği yönünde bilgi almasıyla, çiftin çocukları koruma altına alındı. 5 suçtan kaydı bulunan Hasan Öz'ün peşine düşen polis, seyir halindeki şüphelinin kullandığı aracı; Belkaya mevkinde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli Hasan Öz, suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Arife Öz ise Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

GAYRİMENKULLERİNİ SATMAK İSTEMİŞ

Öz çiftinin 2022 yılında evlendikleri ve ikisinin de ikinci evlilikleri olduğu belirlendi. Hasan Öz'ün, Arife Öz'e ait gayrimenkulleri satmak istediği, Arife Öz'ün de karşı gelmesi üzerine aralarında sorun olduğu belirtildi.