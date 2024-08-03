"KALLEŞ PUSU İSRAİL KORKAKLIĞINA YARAŞIR ŞEKİLDE" Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu.

"FİLİSTİN MÜSLÜMANLARIN DAVASI"

Bizler de şehidimizin son çağrısına icabet ederek Ayasofya'dayız. Türkiye'de Filistin davasına inanmış siyasi görüşü fark etmeksizin bir sürü kişi var. Filistin Müslümanların davası, ümmetin davası. Fakat Filistin bizim ülkemizin de davası çünkü biz yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmak üzere Filistin'e huzur götürdük dolayısıyla bu milletin ecdadının mirasıdır özgür Filistin. Bu millet her zaman Filistin davasın sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bugün de bunun tezahürünü göreceğiz.