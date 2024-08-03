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Bilal Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Filistin Ümmet'in davasıdır | Ayasofya'da buluşma hazırlığı...

Hayatı Filistin'in özgürlük mücadelesiyle geçen İsmail Haniye’nin İran'da şehit edilmeden önce yaptığı çağrı üzerine STK’lar, bugün İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "İsrail korkaktır. Sokaktaki mazlum çocukları bombalıyor. Filistin ümmetin davası" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 18:59 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 19:30
Bilal Erdoğan’dan dünyaya ’Filistin’ mesajı: Filistin Ümmet’in davasıdır | Ayasofya’da buluşma hazırlığı...

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Hayatını Filitin davsaına adamış önder İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine millet Ayasofya Meydanı'nda bir araya geliyor.

Sultanahmet Meydanı, İstanbul.Sultanahmet Meydanı, İstanbul.

BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE!
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğanİlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Bilal Erdoğan'dan A Haber'de dünyaya 'Gazze' mesajı!

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarının satır başlıkları ise şöyle:


"KALLEŞ PUSU İSRAİL KORKAKLIĞINA YARAŞIR ŞEKİLDE"
Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu.

"FİLİSTİN MÜSLÜMANLARIN DAVASI"
Bizler de şehidimizin son çağrısına icabet ederek Ayasofya'dayız. Türkiye'de Filistin davasına inanmış siyasi görüşü fark etmeksizin bir sürü kişi var. Filistin Müslümanların davası, ümmetin davası. Fakat Filistin bizim ülkemizin de davası çünkü biz yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmak üzere Filistin'e huzur götürdük dolayısıyla bu milletin ecdadının mirasıdır özgür Filistin. Bu millet her zaman Filistin davasın sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bugün de bunun tezahürünü göreceğiz.

"ABD'NİN HEGEMONYASI OLMASA BATI DA AYNI KANAATTE OLACAK"
Bir yandan BM'de 153 ülke Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde oy kullandı. Ben inanıyorum ki ABD'nin Batı üzerindeki diktası hegemonyası olmasa Batı ülkelerinin birçoğu da aynı kanaatte olacak. Dünya'da 3-5 İsrail kuklası dışında kimse şu anda İsrail'in yaptığını kabul etmiyor. Dünya'nın bütün Gazze rejimleri sistemleri İsrail'in zalimliği karşısında pes etmiş durumda. Bütün dünyayı tehdit eden yönü İsrail'in kural tanımazlığı.

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